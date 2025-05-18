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19:25, 18 мая 2025Мир

В Совфеде уличили Европу в желании надавить на Трампа

Косачев: Европа хочет надавить на Трампа до его разговора с Путиным
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лидеры европейских стран хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом до того, как он созвонится с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разговор Москвы и Вашингтона не дал нужных результатов. Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Ястребы из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата. Чтобы не было мира, но только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией», — написал он.

Косачев с сожалением отметил, что Трамп иногда подвержен давлению, и в следующем разговоре опирается на то, что услышал в предыдущем. Именно на это рассчитывают Европа и президент Украины Владимир Зеленский, считает вице-спикер. Однако чаще всего глава Белого дома не поддается влиянию, что отличает его от предшественника Джо Байдена и глав европейских государств, «желающих войны и не желающих мира».

«Поражения завтрашним утренним собеседникам Трампа. Успеха обоим собеседникам в 17.00 по Москве», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что планирует поговорить с Трампом перед его телефонным разговором с Путиным. Также к ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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