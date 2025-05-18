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17:20, 18 мая 2025Мир

В США заявили о сближении позиций Москвы и Киева

Спецпосланник Уиткофф: США удалось сблизить позиции Москвы и Киева
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация США смогла сблизить позиции Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью ABC News.

«В подобных переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать», — сказал он.

Ранее в мае спецпосланник сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет «расчистить затор» в урегулировании на Украине. Он допустил, что беседа глав государств может стать успешной.

В том же месяце издание Financial Times писало, что президент Путин отказался обсуждать с Уиткоффом предложенный США мирный план по Украине.

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