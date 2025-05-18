Жители Челябинска сообщили о падении самолета на северо-западе города

Жители Челябинска сообщили о падении самолета в северо-западом районе города. Об этом пишет 74.RU.

Издание опубликовало в своем Telegram видео, на котором видно, как что-то падает с неба. «Они летели рядом, а потом один… Это падает самолет?» — прокомментировала автор ролика.

Позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что у пролетавшего над Челябинском самолета открепился и упал на землю запасной топливный бак.

Уточнялось, что бак был пуст и упал в лесу. Предварительно, никто не пострадал. К месту его падения направили силы и средства МЧС. По данным экстренных служб, борт является учебным.