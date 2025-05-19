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18:43, 19 мая 2025Экономика

Банк России понизил официальный курс доллара

Банк России понизил официальный курс доллара на 36 копеек, до 80,41 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России понизил официальный курс американской и европейской валют, установленный на 20 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Российская валюта укрепилась к доллару на 36 копеек, до 80,41 рубля, и к евро — на 20 копеек, до 90,51 рубля, следует из материалов.

Подорожанию рубля может способствовать фактор налогового периода, пик которого ожидается 26 и 28 мая, полагает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, напомнивший, что компании, готовясь к нему, продают все больше иностранной валюты.

Другие специалисты тем временем ожидают, что нынешнее укрепление курса рубля, которое в том числе негативно влияет на бюджет, снижая нефтегазовые доходы государства, не продлится долго и летом его ждет ослабление вне зависимости от рыночной конъюнктуры и санкционной проблематики.

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