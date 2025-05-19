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09:17, 19 мая 2025Россия

Боец «Ахмата» заявил о попытках ВСУ прорваться к белгородской границе

РИА Новости: ВСУ пытаются продвинуться к белгородской границе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться к белгородской границе. О попытках противника продвинуться на этом направлении заявил командир артиллерийской группы в составе группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Оптима, передает РИА Новости.

По словам российского военного, подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к российскому приграничью находятся под огневым контролем сил российской группировки «Север» — в частности, наносятся удары артиллерии.

При этом Оптима указал на определенные сложности. «Необходимо иметь понимание, что это Сумская область, то есть они на своей территории, подготовлены у них опорные пункты, проложены маршруты», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ из семи человек, которая пыталась зайти в Белгородскую область, а также отправленную им на помощь французскую БМП.

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