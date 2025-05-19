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08:31, 19 мая 2025Экономика

Число компаний с китайским капиталом в России взлетело

Количество компаний с китайским капиталом в России выросло в 2,5 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2024 года суммарное число компаний с китайским капиталом на российском рынке увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем за 2023-й и превысило отметку в 9 тысяч. Об этом заявил глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь, его слова приводит «Коммерсантъ».

Значительная часть подобных компаний в России задействована в промышленном секторе экономики, отметил он. Сотрудники таких предприятий производят в РФ автомобили, комплектующие к ним, а также различные промтовары. На этом фоне доля промышленных организаций постепенно растет по отношению к фирмам, занятым в торговой отрасли, пояснил Лицюнь.

Перспективными направлениями для развития двусторонних связей он назвал энергетический сектор, выпуск высокотехнологической продукции, внедрение искусственного интеллекта и трансграничную электронную торговлю, резюмировал Лицюнь в ходе выступления на сессии «Российско-Китайская промышленная кооперация: современные тенденции и актуальные задачи».

Число регистраций компаний с участием китайского капитала в России стабильно растет с 2022 года. За последние несколько лет среднемесячное количество открытий подобного бизнеса в РФ увеличилось в 3,6 раза и достигло отметки в 135-145. Для сравнения, в 2020-2021 годах показатель составлял менее 40. За это время заметно вырос интерес к российскому рынку и со стороны бизнесменов из других дружественных стран, включая Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Турцию, Вьетнам, Таджикистан, Иран и Индию.

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