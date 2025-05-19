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07:28, 19 мая 2025Экономика

Добыча газа в Европе упала

ФСЭГ: С января по март 2025-го добыча газа в Европе упала на 8 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В январе-марте 2025 года добыча газа в странах Европы упала до минимального уровня с 2021-го. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщает газета «Ведомости».

За первый квартал добыча ресурса снизилась на восемь процентов год к году, до 47,7 миллиарда кубометров. В марте показатели упали пятый месяц подряд, снижение составило четыре процента в годовом выражении.

Преимущественно добыча сократилась в крупнейшей газодобывающей страной в регионе, Норвегии, где добывается две трети объемов газа в Европе (минус семь процентов, снизилась до 31,5 миллиарда кубометров). Из-за ремонта на газовом терминале в Бэктоне добыча Великобритании снизилась на пять процентов, до 8,3 миллиарда рублей. Упали объемы и в Нидерландах — минус 25 процентов, до 2,4 миллиарда кубометров, причинами стали истощение месторождений и отсутствие инвестиций в новые проекты.

На фоне сокращения добычи потребление газа в первом квартале выросло на девять процентов год к году — до 134,8 миллиарда кубометров. С января по апрель оно составило уже 160,6 миллиарда кубометров (плюс шесть процентов год к году), в то время как импорт трубопроводного газа снизился на девять процентов, до 55,51 миллиарда кубометров. Поставки сжиженного природного газа в то же время выросли на 17 процентов в январе-марте (51,7 миллиарда кубометров) и на 20 процентов — в апреле.

Как заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, потребность региона в топливе в ближайшие пять лет вырастет, несмотря на ожидаемое умеренное снижение спроса на газ в ЕС из-за перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения потребления в промышленности. Россия в прошлом году увеличила как трубопроводный экспорт газа в Европу, так и экспорт СПГ, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В марте 2025-го страны ЕС купили российского газа с поставкой по трубопроводам на сумму 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. По сравнению с февралем падение в денежном выражении достигло 42 процентов. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.

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