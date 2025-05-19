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23:40, 19 мая 2025Мир

Европейских политиков призвали не мешать урегулированию на Украине

Сийярто призвал Брюссель и политиков ЕС не мешать урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам не следует препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто призвал ЕС не мешать урегулированию на Украине и отметил, что мир стал безопаснее на фоне начавшихся переговоров вокруг конфликта.

«В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!» — подчеркнул он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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