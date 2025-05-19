Французская разведка ответила на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

Французское управление внешней безопасности Франции (DGSE) отвергло слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о попытке вмешательства в выборы в Румынии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на военную разведку.
«DGSE в понедельник решительно опровергла обвинения основателя мессенджера Telegram в том, что Париж пытался повлиять на президентские выборы в Румынии», — говорится в заявлении.
Разведывательная служба заявила, что ее представители беседовали с Дуровым, чтобы «напомнить ему о его обязанностях и обязанностях его компании в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии». Когда именно происходили эти встречи, не уточняется.
Ранее Павел Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор DGSE Николя Лернер.