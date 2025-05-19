Германия начала разработку нового пакета санкций против России

Bloomberg: ФРГ разрабатывает санкции, чтобы РФ согласилась на прекращение огня

Германия совместно с союзниками разрабатывает новый пакет санкций, направленных на то, чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня на Украине. Об этом заявил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус, сообщает Bloomberg.

По словам Корнелиуса, правительство в Берлине постоянно ищет и пересматривает варианты антироссийских санкций. Он добавил, что на этой неделе Европейский союз (ЕС) примет 17-й пакет санкций. Ожидается, что они будут направлены на российский финансовый сектор.

Поддержка европейских санкций со стороны США зависит от результата запланированного телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил Корнелиус.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз примет новый пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что руководство ЕС разрабатывает новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. По ее мнению, это поспособствует большему давлению на Россию.