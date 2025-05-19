Харрис пожелала Байдену выздоровления

Харрис пожелала скорейшего выздоровления Байдену, ему диагностировали рак

Бывший вице-президент США Камала Харрис в соцсети X пожелала экс-лидеру страны Джо Байдену скорейшего выздоровления на фоне диагностированного рака.

«Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство», — написала она.

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

Глава Белого Дома Дональд Трамп отреагировал на новость об обнаружении рака у Байдена. Политик заявил, что опечален этим, и пожелал своему предшественнику выздоровления.