Ирина Шейк в пиджаке на голое тело появилась на Каннском кинофестивале

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном образе посетила Каннский кинофестиваль. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость появилась на публике в костюме белого цвета из ассортимента испанского бренда Mango. Манекенщица прошлась по улице в пиджаке на голое тело, дополнив образ черными вьетнамками на каблуке и бриллиантовым колье с изумрудом.

Ранее в мае звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорится в заявлении.

