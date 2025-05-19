«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У

«Калашников» приготовился к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У

«Калашников» приготовился к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У. Об этом концерн рассказал в Telegram.

Изделие создает дымовую завесу высокой плотности, которая в течение длительного времени маскирует военнослужащих и боевую технику от прицельного огня противника.

«Нужно отметить, что граната обеспечивает также кратковременную защиту от высокоточного оружия в инфракрасном диапазоне», — уточнили в компании.

Рабочий диапазон температур 700-граммовой гранаты, оснащенной предохранительно-спусковым механизмом дистанционного приведения в действие, варьируется от минус 50 до плюс 55 градусов Цельсия.

В октябре 2023-го военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что граната РДГ-У способна замаскировать технику и расположение сил от любых видов оружия.