Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 19 мая 2025Наука и техника

«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У

«Калашников» приготовился к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Калашников» приготовился к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У. Об этом концерн рассказал в Telegram.

Изделие создает дымовую завесу высокой плотности, которая в течение длительного времени маскирует военнослужащих и боевую технику от прицельного огня противника.

«Нужно отметить, что граната обеспечивает также кратковременную защиту от высокоточного оружия в инфракрасном диапазоне», — уточнили в компании.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Рабочий диапазон температур 700-граммовой гранаты, оснащенной предохранительно-спусковым механизмом дистанционного приведения в действие, варьируется от минус 50 до плюс 55 градусов Цельсия.

В октябре 2023-го военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что граната РДГ-У способна замаскировать технику и расположение сил от любых видов оружия.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова МИД Румынии о «российском вмешательстве» в выборы

    Политолог рассказал о попытках Украины сорвать переговоры с Россией

    Президент Аргентины обвинил журналиста в нападении на него с микрофоном

    Степашин назвал условие иного отношения Польши к России

    Сотрудник американских спецслужб заявил о присутствии инопланетян на Земле

    «Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У

    41-летний хоккеист оформил хет-трик в матче чемпионата мира

    Военкоры сообщили попытках ВСУ атаковать приграничное село в Курской области

    На Западе предрекли невключение угрозы России в итоговый документ НАТО

    Российский военный на самодельном бронемобиле стал мишенью для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости