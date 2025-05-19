Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 19 мая 2025Ценности

Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

В Китае чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе ради бережливости
Екатерина Ештокина

Фото: Thomas Peter / Reuters

Государственным и партийным служащим Китая запретили деликатесы и алкоголь на работе. Об этом сказано в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.

В документе, содержащем 63 статьи на данную тему, предполагается «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств». В агентстве «Синьхуа» объяснили, что таким образом чиновников призывают к бережливости, поскольку «расточительство постыдно».

Материалы по теме:
«На волоске от срыва» Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
«На волоске от срыва»Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
17 августа 2020
Второй не лишний К чему приведет отмена правила «одна семья — один ребенок» в Китае
Второй не лишнийК чему приведет отмена правила «одна семья — один ребенок» в Китае
6 ноября 2015

Так, госработникам запретили дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры сверх разрешенной нормы. «Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга», — уточняется в постановлении.

Кроме того, сотрудникам во время командировок нельзя организовывать приветственные мероприятия в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также встречать и перевозить посылки внутри страны.

В апреле заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэньсинь оценил шансы Китая добиться 5-процентного роста экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

    В Рособрнадзоре высказались о правилах пересдачи ЕГЭ в этом году

    Появились подробности о готовивших теракты на Ставрополье подростках

    Часть россиян предупредили о ливнях с грозами и штормом

    Задержанного ФСБ за шпионаж жителя ЛНР заподозрили в изготовлении взрывчатки

    Переехавшая в Россию американская семья развеяла транслируемые на родине мифы о стране

    Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

    В России раскрыли разрыв в пенсиях работающих и незанятых

    В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости