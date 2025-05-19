Китайским чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе

В Китае чиновникам запретили деликатесы и алкоголь на работе ради бережливости

Государственным и партийным служащим Китая запретили деликатесы и алкоголь на работе. Об этом сказано в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством.

В документе, содержащем 63 статьи на данную тему, предполагается «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств». В агентстве «Синьхуа» объяснили, что таким образом чиновников призывают к бережливости, поскольку «расточительство постыдно».

Так, госработникам запретили дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры сверх разрешенной нормы. «Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга», — уточняется в постановлении.

Кроме того, сотрудникам во время командировок нельзя организовывать приветственные мероприятия в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также встречать и перевозить посылки внутри страны.

В апреле заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэньсинь оценил шансы Китая добиться 5-процентного роста экономики.