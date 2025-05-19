В зоне СВО ликвидировали латышского наемника Таренова из батальона «Азов»

Иностранный наемник Таренов из Латвии, участвовавший в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Он числился в рядах батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), данные о его уничтожении опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

До этого сообщалось, что иностранные наемники в рядах ВСУ были приоритетной целью для ВС РФ при освобождении Курской области. По словам российского военного из группировки войск «Север» с позывным Каспер, в регионе присутствовало очень много иностранцев, они отличались жестокостью и безжалостностью.