Наемники были приоритетной целью для ВС РФ при освобождении Курской области

Иностранные наемники были приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России при освобождении Курской области. Об этом РИА Новости заявил военный с позывным Каспер 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Север».

По его словам, наемников было очень много, они отличались жестокостью и отсутствием жалости. Поэтому, когда российские военные слышали иностранную речь, они долго не думали, а пускали в их сторону «все что можно».

Ранее командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник рассказал о ликвидации наемника ВСУ арабского происхождения.