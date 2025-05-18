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11:45, 18 мая 2025Россия

Военный назвал приоритетную цель для армии России при освобождении Курской области

Наемники были приоритетной целью для ВС РФ при освобождении Курской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Иностранные наемники были приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России при освобождении Курской области. Об этом РИА Новости заявил военный с позывным Каспер 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Север».

По его словам, наемников было очень много, они отличались жестокостью и отсутствием жалости. Поэтому, когда российские военные слышали иностранную речь, они долго не думали, а пускали в их сторону «все что можно».

Ранее командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник рассказал о ликвидации наемника ВСУ арабского происхождения.

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