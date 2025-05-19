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15:19, 19 мая 2025Культура

Легенда балета назвал Григоровича одним из величайших людей в мире

Николай Цискаридзе назвал Юрия Григоровича одним из величайших людей в мире
Ольга Коровина
Юрий Григорович

Юрий Григорович . Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Российский артист балета Николай Цискаридзе заявил, что хореограф Юрий Григорович был одним из величайших людей в мире. Его комментарий приводят «Известия».

Цискаридзе отметил, что Григоровича не стало в один день с другим выдающимся артистом — Юрием Владимировым, которого экс-премьер Большого театра назвал одним из своих любимых танцовщиков. «Два народных артиста СССР ушли в один день», — добавил он.

Ранее сообщалось, что знаменитого российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В этот же день, 19 мая стало известно о кончине артиста балета и педагога Большого театра Юрия Владимирова. Среди его партий — Спартак и Иван Грозный в постановках Григоровича.

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