Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 19 мая 2025Бывший СССР

Литва призвала расширить миссию НАТО в Балтийском море

Глава МИД Литвы Будрис призвал расширить миссию НАТО в Балтийском море
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: IMAGO / Tanel Meos / Globallookpress.com

Инцидент с танкером Jaguar, направлявшимся в российский порт, который попытались задержать Военно-морские силы Эстонии, продемонстрировал необходимость расширить присутствие НАТО в Балтийском море. К этому призвал глава МИД Литвы Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Мы должны не только продолжать миссию НАТО "Балтийский дозор", но и расширить ее», — заявил дипломат.

Он пояснил, что такая необходимость связана с тем, что Россия продемонстрировала готовность защищать свои гражданские суда.

14 мая Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Как стало известно позже, попытку задержания корабля пресек российский истребитель Су-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Драпанули в Болгарию». Два участника украинской делегации сбежали во время переговоров в Турции. Что об этом известно?

    Производитель вагонов в России объявил о сокращении выпуска

    Поляки заявили о задержании следовавшей в Россию партии шин для Boeing

    Аналитик рассказал о стратегическом успехе российских войск

    В Белом доме описали встречу Зеленского и Вэнса двумя словами

    Трамп созвонился с Путиным

    В российском регионе братья-близнецы избили знакомого тростью и подожгли

    Раскрыты самые популярные у иностранцев направления для путешествий по России

    Врач предостерегла от запивания таблеток одним соком

    Названа причина дорогого картофеля в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости