Литва призвала расширить миссию НАТО в Балтийском море

Глава МИД Литвы Будрис призвал расширить миссию НАТО в Балтийском море

Инцидент с танкером Jaguar, направлявшимся в российский порт, который попытались задержать Военно-морские силы Эстонии, продемонстрировал необходимость расширить присутствие НАТО в Балтийском море. К этому призвал глава МИД Литвы Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Мы должны не только продолжать миссию НАТО "Балтийский дозор", но и расширить ее», — заявил дипломат.

Он пояснил, что такая необходимость связана с тем, что Россия продемонстрировала готовность защищать свои гражданские суда.

14 мая Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Как стало известно позже, попытку задержания корабля пресек российский истребитель Су-35.