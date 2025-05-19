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08:32, 19 мая 2025Мир

Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня на Украине

Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня после разговора с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с западными лидерами, после которого обратился к российскому коллеге Владимиру Путину в социальной сети Х.

Политик потребовал от российского лидера согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине. По его словам, в ходе беседы с главой Белого дома Тональном Трампом Путин должен показать, «что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.

После беседы с президентом России Трамп намерен созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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