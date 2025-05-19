Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 19 мая 2025Россия

Мирный житель попал в больницу после атаки ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель попал в больницу после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Удар беспилотника произошел в селе Николаевка Белгородского района. Мужчина получил осколочные ранения, на данный момент бригада скорой помощи доставляет его в больницу Белгорода.

Помимо того, под удары со стороны Украины попали еще девять населенных пунктов Белгородской области: села Двулучное, Ясные Зори, Бочковка, Бессоновка, Долгое, Соболевка, Байцуры, поселок Уразово и хутор Стадников. По словам главы области, в этих перечисленных случаях пострадавших нет, однако уже зафиксированы различные повреждения инфраструктуры.

В этот же день в Шебекино Белгородской области украинские войска ударили по автобусу. Водитель получил ранения. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Трамп высказался о переговорах России и Украины о прекращении конфликта

    Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

    Ведущая новостей прервала прямой эфир и обругала Трампа

    Жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов жилья

    Трамп рассказал об информировании Зеленского и лидеров ЕС о звонке Путину

    Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

    50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

    Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

    Трамп оценил переговоры с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости