Мирный житель попал в больницу после атаки ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель попал в больницу после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Удар беспилотника произошел в селе Николаевка Белгородского района. Мужчина получил осколочные ранения, на данный момент бригада скорой помощи доставляет его в больницу Белгорода.

Помимо того, под удары со стороны Украины попали еще девять населенных пунктов Белгородской области: села Двулучное, Ясные Зори, Бочковка, Бессоновка, Долгое, Соболевка, Байцуры, поселок Уразово и хутор Стадников. По словам главы области, в этих перечисленных случаях пострадавших нет, однако уже зафиксированы различные повреждения инфраструктуры.

В этот же день в Шебекино Белгородской области украинские войска ударили по автобусу. Водитель получил ранения. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

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