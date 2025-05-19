Самая красивая девушка постсоветской страны оказалась сильнейшей участницей «Мисс мира»

«Мисс Эстония» впервые за 20 лет прошла в топ-40 конкурса красоты «Мисс мира»

Участница международного конкурса красоты «Мисс мира» из Эстонии Элиизе Рандмаа выиграла спортивные состязания и прошла в четвертьфинал. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мероприятия.

Соревнования состоялись в субботу, 17 мая. Победа эстонки позволила ей автоматически пройти в топ-40 главных красавиц. Столь высокое место в «Мисс мира» представительницы этой постсоветской страны не занимали уже больше 20 лет.

Девушка оказалась самой сильной и обошла 107 участниц. Они соревновались в бадминтоне, метании ядра, шахматах, баскетболе, футболе (били пенальти), челночном и спринтерском беге, а также в танцах (зумба).

Второе место заняла представительница острова Мартиника, бронзу взяла «Мисс Канада», а четвертое место досталось участнице из Республики Тринидад и Тобаго.

Финал конкурса красоты «Мисс мира» пройдет 31 мая в Индии. В нем примут участие девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительниц от России и Пакистана в этом году на мероприятии нет.

Ранее сообщалось, что видео с экскурсии участниц конкурса красоты «Мисс мира» в храм Рамаппа, расположенный в индийском штата Телингана, вызвало скандал в интернете. На одном из роликов видно, как девушке помогает мыть ноги местная жительница. Пользователи соцсетей сочли это проявлением колониализма.