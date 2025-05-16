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17:16, 16 мая 2025Из жизни

Видео с участницами конкурса «Мисс мира» вызвало скандал в сети

Видео с экскурсии участниц конкурса красоты «Мисс мира» вызвало скандал в сети
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Видео с экскурсии участниц конкурса красоты «Мисс мира» в храм Рамаппа, расположенный в индийском штата Телингана, вызвало скандал в интернете. Об этом сообщает Indian Express.

В среду, 14 мая, представительницы 108 стран отправились в храм в индийских нарядах и поучаствовали в традиционном ритуале омовения ног. На одном из роликов видно, как девушке помогает мыть ноги местная жительница. Видео вызвало возмущение у пользователя соцсети X под ником Sumit Jha.

«Индия, может быть, и свободна, но колониальное похмелье все еще с нами. То, что в Телингане женщины помогали участницам "Мисс Мира" мыть ноги, — это не традиция. Это мастер-класс по колониальному похмелью и почитанию белых. И все во имя "культуры"», — написал он.

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Твит набрал больше 150 тысяч просмотров и около 100 комментариев, на него обратило внимание несколько крупных газет Индии. Часть комментаторов сочли, что в ролике нет ничего оскорбительного, и сослались на то, что даже Кришна мыл ноги своим гостям. Другие же отметили, что мытье и так чистых ног с идеальным педикюром будто высмеивает древнюю традицию омовения ног паломников, которые долго шли в храм и действительно могли успеть испачкаться.

Финал конкурса красоты «Мисс мира» пройдет 31 мая. В нем примут участие девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительниц от России и Пакистана в этом году на конкурсе нет.

Ранее сообщалось, что перед экскурсией участниц «Мисс Мира» в храм устроили массовый отлов обезьян. Они регулярно нападают на посетителей святыни, поэтому местные чиновники решили обезопасить девушек и переселили 150 животных.

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