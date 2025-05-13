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13:36, 13 мая 2025Из жизни

150 обезьян пострадали из-за самых красивых женщин мира

В Индии начали массовый отлов обезьян из-за конкурса красоты «Мисс мира»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Nasir Kachroo / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В индийском штате Телингана массово отлавливают обезьян из-за конкурса красоты «Мисс мира». Об этом сообщает издание Deccan Chronicle.

Планируется, что в среду, 14 мая, претендентки на звание самой красивой женщины мира посетят храм Рамаппа и форт Варангал. Первая достопримечательность известна не только тем, что внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тем, что на посетителей храма регулярно нападают агрессивные обезьяны.

Чтобы не испортить экскурсию девушкам, чиновники устроили массовый отлов животных, который окрестили «операция обезьяны». Представители лесничества во главе с окружным лесничим Рахулом Кишаном поймали и переселили уже более 150 обезьян. Для этого наняли опытных ловцов со специальными клетками. Животных выпустили в глубине заповедного леса Этурнагарам.

«Прилагаются серьезные усилия для того, чтобы ни одна обезьяна не была замечена во время визита участниц "Мисс мира"», — сказал журналистам Рахул Кишан. Он пошутил, что единственные обезьяны, с которыми могут столкнуться девушки, — те, что вырезаны на стенах храма.

Местные жители, регулярно страдавшие из-за поведения обезьян, горячо одобрили инициативу чиновников.

Финал конкурса красоты «Мисс мира» пройдет 31 мая. В нем примут участие девушки из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Представительниц от России и Пакистана в этом году на конкурсе нет.

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Ранее сообщалось, что в городе Наньнин, Китай, известный шимпанзе ранил посетителя зоопарка. Обезьяна подняла с земли камень, принялась бегать по вольеру, а затем резко замахнулась и бросила его в толпу без какой-либо причины. Нападение попало на видео.

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