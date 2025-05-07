Известный шимпанзе бросил камень в голову посетителя зоопарка и попал на видео

В Китае шимпанзе без причины бросил камень в голову посетителя зоопарка

В городе Наньнин, Китай, известный шимпанзе ранил посетителя зоопарка. Об этом пишет Daily Mail.

Толпа зрителей собралась вокруг открытого вольера шимпанзе по кличке Дюнасин (Diunaxing). Они наблюдали за тем, как обезьяна играла, как вдруг та подняла с земли камень. Дюнасин принялся бегать с ним по вольеру, а затем резко замахнулся и бросил его в толпу без какой-либо причины. Это сняли на видео. Камень попал в голову одного из посетителей зоопарка.

Сотрудники зоопарка тут же прибежали к пострадавшему. Его доставили в больницу. Врачи установили, что травмы посетителя незначительны. Он уже вернулся в отель. Представители зоопарка Наньнина заявили, что шимпанзе не будет наказан. Они отметили, что уважают привычки диких животных.

Дюнасин известен игривым и несколько агрессивным поведением. В прошлом году он стал популярен в интернете благодаря видео, в которых он бросает в посетителей зоопарка цветы и куски газона.

Ранее сообщалось, что сотрудники Эксетерского университета, Великобритания, застали шимпанзе за совместным поеданием забродивших фруктов и решили изучить их состояние опьянения. Предполагается, что обезьяны делятся перезрелыми фруктами, чтобы установить социальные связи.

