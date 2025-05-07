Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:05, 7 мая 2025Из жизни

Известный шимпанзе бросил камень в голову посетителя зоопарка и попал на видео

В Китае шимпанзе без причины бросил камень в голову посетителя зоопарка
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Наньнин, Китай, известный шимпанзе ранил посетителя зоопарка. Об этом пишет Daily Mail.

Толпа зрителей собралась вокруг открытого вольера шимпанзе по кличке Дюнасин (Diunaxing). Они наблюдали за тем, как обезьяна играла, как вдруг та подняла с земли камень. Дюнасин принялся бегать с ним по вольеру, а затем резко замахнулся и бросил его в толпу без какой-либо причины. Это сняли на видео. Камень попал в голову одного из посетителей зоопарка.

Сотрудники зоопарка тут же прибежали к пострадавшему. Его доставили в больницу. Врачи установили, что травмы посетителя незначительны. Он уже вернулся в отель. Представители зоопарка Наньнина заявили, что шимпанзе не будет наказан. Они отметили, что уважают привычки диких животных.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Дюнасин известен игривым и несколько агрессивным поведением. В прошлом году он стал популярен в интернете благодаря видео, в которых он бросает в посетителей зоопарка цветы и куски газона.

Ранее сообщалось, что сотрудники Эксетерского университета, Великобритания, застали шимпанзе за совместным поеданием забродивших фруктов и решили изучить их состояние опьянения. Предполагается, что обезьяны делятся перезрелыми фруктами, чтобы установить социальные связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверие 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Три уроженца Украины планировали подрыв сотрудника администрации с помощью СВУ

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Соратник Кадырова заявил об уважении к украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости