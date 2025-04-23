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12:07, 23 апреля 2025Из жизни

Пьяные шимпанзе попали на видео

В Африке шимпанзе опьянели из-за забродивших фруктов и попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Сотрудники Эксетерского университета, Великобритания, застали шимпанзе за совместным поеданием забродивших фруктов и решили изучить их состояние опьянения. Об этом пишет The Guardian.

«Пьянка» шимпанзе состоялась в парке Кантаньес, Африка, и попала на видео. На полученных кадрах видно, как шимпанзе делятся друг с другом фруктами, в которых содержится алкоголь. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Кимберли Хокингс из Эксетерского университета отметила, что обычно этот вид не разделяет между собой пищу. Предполагается, что шимпанзе делятся перезрелыми фруктами, чтобы установить социальные связи. В качестве аналога этого поведения ученые вспомнили о пирах и застольях, характерных для человеческого общества.

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Хокингс отметила, что во фруктах содержится не так много алкоголя, однако, поскольку шимпанзе едят их в течение всего дня, то получают от них такой же эффект, как люди от пива. Анна Боуланд, сотрудница Центра экологии и охраны природы в Эксетере, рассказала, что в человеческом организме алкоголь высвобождает дофамины и эндорфины, что дарит чувство счастья и расслабления. Возможно, на шимпанзе он действует так же. «Если это так, то это говорит, что человеческая традиция пиршества может иметь корни в нашей эволюционной истории», — отметила Хоккингс.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые выяснили, что самцы обезьяны-носача отрастили большие носы ради внимания от самок. Самки могут находить эти носы, похожие на вялые огурцы, визуально привлекательными.

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