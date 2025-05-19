МЧС: Москву накроет плотный туман

Утром в понедельник, 19 мая, Москву накроет плотный туман. Об этом предупредила пресс-служба столичного управления МЧС в Telegram-канале.

Туман опустится на город около 07:00-08:00 и будет сохраняться до 09:00. Видимость ухудшится до 500-800 метров. В связи с погодными условиями ведомство рекомендовало снизить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих авто, избегать внезапных маневров, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в Центральной России. По его словам, текущая неделя стартует с дождей и снижения температуры.