На Каннском кинофестивале заметили мужчину-птицу

На Каннском кинофестивале заметили мужчину в костюме птицы

На Каннском кинофестиваля появился гость в образе птицы. Снимки фотографов публикует AP.

Мужчину в костюме кондора заметили на премьере фильма режиссера Линн Рэмси «Умри, моя любовь», в котором снимались Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс. Личность гостя не раскрывали, однако позже выяснилось, что его появление связано с документальным фильмом «Я люблю Перу», который также представили на фестивале.

78-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном Берегу 13 мая. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие. На это раз организаторы запретили знаменитостям появляться в «голых» нарядах на ковровой дорожке.

Ранее Белла Хадид в оголяющем грудь платье нарушила дресс-код Каннского фестиваля.