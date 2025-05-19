На украинском ТВ Путина назвали президентом Украины

Ведущая украинского телемарафона Бутко назвала Путина президентом Украины

Ведущая украинского телемарафона «Единые новости» Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины. Фрагмент эфира публикует Mash в Telegram.

«[Президент США] Дональд Трамп пообщается с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала телеведущая. Затем она исправилась и уточнила, что Трамп планировал поговорить с Владимиром Зеленским.

Позднее стало известно, что телеканал изменил видео и убрал оговорку Бутко.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телемарафона пропал свет. Инцидент произошел на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по территории Украины.

До этого в эфире «Единых новостей» показали карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Изображение продемонстрировали в сюжете, посвященном авариям на теплотрассах.