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12:45, 19 мая 2025Интернет и СМИ

На украинском ТВ Путина назвали президентом Украины

Ведущая украинского телемарафона Бутко назвала Путина президентом Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout via Reuters

Ведущая украинского телемарафона «Единые новости» Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины. Фрагмент эфира публикует Mash в Telegram.

«[Президент США] Дональд Трамп пообщается с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала телеведущая. Затем она исправилась и уточнила, что Трамп планировал поговорить с Владимиром Зеленским.

Позднее стало известно, что телеканал изменил видео и убрал оговорку Бутко.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телемарафона пропал свет. Инцидент произошел на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по территории Украины.

До этого в эфире «Единых новостей» показали карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Изображение продемонстрировали в сюжете, посвященном авариям на теплотрассах.

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