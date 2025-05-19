Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:27, 19 мая 2025Наука и техника

На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57

MWM: Боевой потенциал доработанного истребителя Су-57 вырастет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Боевой потенциал российского истребителя пятого поколения Су-57 вырастет после внедрения новых разработок в его конструкцию. Возможности доработанного самолета оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор допустил, что самолет получит удлиненный планер для увеличения подъемной силы и повышения устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

«Изменения в конструкции планера, вероятно, были вызваны необходимостью более эффективно использовать значительно улучшенные летно-технические характеристики, которые будут обеспечены новыми двигателями АЛ-51Ф», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Как пишет издание, обновленный Су-57 также может получить доработанную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, которая улучшит ситуационную осведомленность летчика.

В декабре 2024 года в соцсетях появились снимки российского Су-57 с новым соплом двигателя. Издание TWZ писало, что эта деталь снизит заметность истребителя для радиолокационных станций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бегстве двух украинских участников переговоров в Стамбуле

    Названы нетипичные признаки инфаркта

    Белый дом раскрыл отношение Трампа к личной встрече с Путиным

    В Приморье туристы встретили вальяжного тигра

    Вице-президент США назвал причину телефонного разговора Трампа и Путина

    На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57

    Вэнс заявил о препятствиях в урегулировании на Украине

    Россиянин назвал себя участником СВО и жестко избил стоявшую с ним в очереди женщину

    Россиянин расправился с другом девять лет назад и сбросил его тело в Баренцево море

    На Каннском кинофестивале заметили мужчину-птицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости