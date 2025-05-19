На Западе усомнились в правдивости слов Дурова об отказе повлиять на выборы в Румынии

Журналист Боуз усомнился в отказе Дурова влиять на выборы в Румынии

Ирландский журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя мессенджера Telegram Павла Дурова об отказе влиять на результаты президентских выборов в Румынии. Об этом он высказался в соцсети X.

«Глава Telegram Павел Дуров заявил, что руководитель французской разведки Николя Лернер призвал его бороться со свободой слова в Румынии. Дуров утверждает, что отказался. Французы добились желаемого в Румынии. Кому вы верите?» — написал западный журналист.

18 мая Дуров сообщил, что Лернер потребовал от него лишить консервативных политиков Румынии возможности высказываться на платформе в преддверии выборов. Основатель Telegram заявил, что не выполнил этот призыв представителя французской разведки. Он отметил, что руководство мессенджера не блокировало аккаунты протестующих в других странах.

До этого предприниматель заявил о давлении со стороны одного из европейских правительств в вопросе блокировки румынских политических Telegram-каналов. Публикацию он сопроводил эмодзи багета.