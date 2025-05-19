На Западе заявили о возможности Путина давить на Трампа

Bloomberg: Путин будет давить на Трампа, чтобы он согласился на условия России

Президент России Владимир Путин будет давить на главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы он согласился на условия Москвы по реализации полного прекращения огня на Украине. Такое мнение выразила старший аналитик лондонской компании Prism, занимающейся стратегической разведкой, Бота Илияс, передает Bloomberg.

«Путин воодушевлен своей способностью продвигать требования России по Украине, не встречая при этом серьезного сопротивления со стороны администрации Трампа. Он не доверяет Трампу, но будет подталкивать его к тому, чтобы он согласился с видением России о прекращении огня на Украине», — заявила аналитик.

Также агентство сообщило, что ряд официальных европейских лиц выразили неуверенность касательно того, усилит ли американский лидер давление на Москву или просто перейдет к решению других задач, «если действия США по навязыванию России прекращения огня на иных условиях потерпят неудачу».

Ранее Трамп анонсировал проведение телефонного разговора с Путиным, который пройдет 19 мая. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор глав государств запланирован на 17:00 по мск.