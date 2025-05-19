Назван главный поставщик пива в Россию

С января по март 2025-го Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ

В январе-марте 2025 года Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию. Главного поставщика напитка в РФ со ссылкой на данные национальных служб статистики называет РИА Новости.

КНР за первый квартал поставила в Россию пива на 7,1 миллиона долларов, объемы выросли в 1,9 раза в годовом выражении. Германия, некогда бывшая лидером по объемам поставок, снизила отгрузки почти в пять раз, до 3,8 миллиона долларов. Чехия сократила поставки в три раза, почти до 3,8 миллиона долларов. Ранее занимавшая третье место в рейтинге Литва также снизила объемы в два раза, до 2,6 миллиона долларов.

Причиной сокращения поставок называют увеличение пошлин на ввоз в страну пива из недружественных стран. Их решили увеличить с 0,1 до 1 евро за литр напитка. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин предупредил, что эта мера может привести к сокращению импорта пива на российский рынок. На протяжении многих лет крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию остается Германия. Ее доля составляет около 30 процентов от всего объема импорта, напомнил он.

В первом квартале 2025 года розничные продажи пива в России снизились на 13 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 137,191 миллиона декалитров. В Росалкогольтабакконтроле столь существенное снижение закупок пива в российских магазинах в ведомстве объяснили их «техническим характером, связанным с изменением структуры учета».