Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:11, 19 мая 2025Наука и техника

Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти

Aging Cell: Хевин улучшает связи между нейронами и восстанавливает память
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Бразильские ученые обнаружили молекулу, способную обратить когнитивные нарушения, связанные как с естественным старением, так и с деменцией. Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что вещество под названием хевин, выделяемое астроцитами — вспомогательными клетками мозга — улучшает качество связей между нейронами и восстанавливает память у мышей.

Эксперименты показали, что повышение уровня хевина предотвращает когнитивный спад как у моделей болезни Альцгеймера, так и у здоровых пожилых животных. Интересно, что на бета-амилоидные бляшки — традиционный маркер Альцгеймера — это вещество влияния не оказало. Это, по мнению авторов, подтверждает: болезнь может быть вызвана не только накоплением бляшек, а множеством факторов, включая снижение нейропластичности.

Исследователи подчеркивают, что главное значение их открытия — в переосмыслении роли астроцитов. Ранее основное внимание уделялось нейронам, но теперь ясно: поддерживающие клетки мозга могут стать ключевыми мишенями для новых методов лечения деменции и возрастных нарушений памяти.

В марте 2025 года ученые выяснили, как улучшить память у пожилых людей. Оказалось, что регулярное употребление клубники помогает замедлить возрастные изменения в мозге и улучшает когнитивные функции.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

    Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

    В России анонсировали резкое снижение рынка грузовиков

    Вяльбе оценила желание Губерниева занять ее пост

    Исследователь сумел отбиться от белого медведя котелком

    В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

    Умер народный артист СССР Владимиров

    В Госдуме отреагировали на законопроект США о санкциях против России

    Стало известно о многомиллионных доходах вдовца Анастасии Заворотнюк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости