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13:35, 19 мая 2025Мир

Названы имена побывавших на параде Победы в Москве генералов КНДР

Названы имена генералов КНДР, которых Путин поблагодарил во время парада 9 Мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Стали известны имена северокорейских генералов, которых президент России Владимир Путин поблагодарил во время парада Победы 9 Мая в Москве. Их личности смогли установить энтузиасты OSINT, передает «Царьград».

Первым из высокопоставленных офицеров КНДР, чью личность удалось идентифицировать, стал генерал-полковник Ким Ён Бок, командующий 11-м штурмовым корпусом, пишет издание. Он занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Корейской народной армии и руководит силами специального назначения. Его называют одним из самых доверенных соратников Ким Чен Ына. Ким Ён Бок часто сопровождает северокорейского лидера на публичных мероприятиях.

Также в публикации сказано, что на параде побывал и генерал-полковник Ли Чан Хо, занимающий ключевые посты в военной иерархии КНДР — он возглавляет Главное разведывательное управление и одновременно является заместителем начальника Генерального штаба Корейской народной армии.

Среди высокопоставленных представителей КНДР на торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне побывал, по данным издания, также северокорейский генерал-майор Шин Гым Чхоль — начальник Главного оперативного управления Генштаба КНА. По сведениям Главного управления разведки Украины, именно он координировал переброску подразделений спецназа КНДР на территории России, а также лично руководил их действиями в Курской области.

9 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области.

До этого Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в боях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины. Согласно заявлению главы государства, подразделения Корейской народной армии участвовали в боях с ВСУ в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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