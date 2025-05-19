Названы нетипичные признаки инфаркта

Кардиолог Михайлова: Сердечный приступ может маскироваться под кишечную инфекцию

У инфаркта есть пять форм нетипичных клинических проявлений. Их назвала врач-кардиолог Оксана Михайлова в беседе с «Известиями».

Кардиолог отметила, что широко известна первая форма сердечного приступа, при которой появляются давящая боль и жжение за грудиной. По ее словам, остальные формы менее известны, поэтому их признаки часто путают с другими болезнями или вообще игнорируют и не обращаются к врачам.

Так, специалистка указала, что иногда сердечный приступ может маскироваться под кишечную инфекцию. В этом случае пациент жалуются на интенсивную боль в верхней части живота, тошноту, рвоту, диарею, вздутие живота, изжогу, слабость и холодный пот. По ее словам, еще один вариант клинической картины — это астматическая форма. Она напоминает заболевания легких и характеризуется такими симптомами, как беспричинный кашель, чувство нехватки воздуха, одышка, удушье, хрипы в легких во время дыхания.

Михайлова добавила, что в некоторых случаях симптомы инфаркта можно спутать с инсультом. Она уточнила, что это церебральная или мозговая форма. При ней появляются головокружение, общая слабость, нарушение речи или координации движений, тошнота, рвота, спутанность сознания и обморок. Еще одна форма приступа — это аритмическая, когда у пациента появляются перебои в работе сердца или учащенное сердцебиение.

Самой опасной формой инфаркта Михайлова назвала безболевой приступ. По ее словам, люди очень часто переносят его на ногах, не догадываясь о серьезности своего состояния. Врач добавила, что все формы инфаркта сопровождаются общими симптомами, к которым относятся резкая слабость, усталость, потливость, бледность кожных покровов, чувство тревоги, возможен незначительный дискомфорт в груди или дискомфорт в нижней челюсти, в ушах.

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