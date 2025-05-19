Названы профессии с зарплатой свыше 300 рублей в месяц

HR-специалист Лоикова: Зарплаты ₽300 тыс. получают токари высокого разряда

В России более 300 тысяч рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты, топ-менеджеры и другие специалисты. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, 350 и более тысяч рублей ежемесячно получают топ-менеджеры и руководители подразделений, гендиректора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах.

Кроме того, до 450 тысяч рублей зарабатывают IT-специалисты высокого уровня — Senior-разработчики, архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists, отметила она.

300-500 тысяч рублей получают хирурги высокой квалификации в платных клиниках, а от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше — стоматологи-имплантологи.

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов. В нем, в частности, говорится, что к завершению этого периода среднемесячные номинальные зарплаты в России достигнут почти 133 тысяч рублей.