Неизвестные похитили бронзовую статую Мелании Трамп из ее родного города

В Словении злоумышленники похитили статую первой леди США Мелании Трамп

В Словении похитили бронзовую статую Мелании Трамп. Об этом сообщает KSAT.

В Словении разыскивают похитителей бронзовой статуи первой леди США, которая стояла в ее родном городе Севнице. Как сообщают местные власти, памятник спилили у основания, в районе лодыжек, и увезли в неизвестном направлении. По данным словенской полиции, о пропаже бронзового памятника стало известно еще во вторник, 13 мая. «Ведется расследование для установления лиц, причастных к инциденту», — заявила официальный представитель полиции Аленка Дреник Рангус.

Франья Краньц, работник местной пекарни, в которой продают торты с именем Мелании Трамп, заявил, что пропажу памятника вряд ли кто-то заметит. «Не думаю, что кто-то действительно гордился этой статуей, даже сама первая леди США. Так что, пожалуй, ее исчезновение не такая уж потеря», — сказал он.

Бронзовая скульптура была установлена в 2020 году. Она заменила деревянную статую, сгоревшую при поджоге ранее в том же году. Первая версия памятника была выполнена из липы и изображала Меланию Трамп в голубом платье, в котором она была на инаугурации мужа в 2017 году. Примечательно, что бронзовая копия, в отличие от оригинальной деревянной скульптуры, практически не имела сходства с первой леди США.

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу пришлось выполнять обязанности жены. Из-за редких визитов первой леди в Белый дом муж взял на себя ряд ее обязанностей — он вместо нее занимается украшением Розового сада и встречает экскурсионные группы.