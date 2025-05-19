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16:20, 19 мая 2025Культура

Оксимирону пожелали забыть о существовании России

Певица Цыганова призвала Оксимирона забыть о существовании России
Ольга Коровина

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Певица Виктория Цыганова пожелала рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известному под псевдонимом Оксимирон, забыть о существовании России. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Хочется, чтобы подобные личности навсегда забыли о существовании России. Он гражданин Великобритании — пусть дальше сидит в Лондоне и растлевает британскую молодежь», — заявила Цыганова.

Артистка отметила, что в 2022 году Федоров направил на помощь Украине десятки тысяч долларов, собранные во время выступления в Стамбуле. Она добавила, что рэпер осуждает проведение специальной военной операции, а также был обвинен в растлении несовершеннолетних поклонниц. «Какие ему заработки в России? По нему тюрьма плачет», — подытожила Цыганова.

15 мая сообщалось, что Оксимирон официально зарегистрировал свой псевдоним на территории РФ в Роспатенте. Отмечалось, что уехавший из России музыкант сможет выпускать личный мерч, компакт-диски, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, проводить мастер-классы и даже создавать фильмы и прочий медиаконтент.

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