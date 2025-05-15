Оксимирон зарегистрировал свой псевдоним в России

Рэпер Оксимирон зарегистрировал свой псевдоним Oxxxymiron как бренд в Роспатенте

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон, официально зарегистрировал свой псевдоним на территории России в Роспатенте. Об этом стало известно из документа, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.

Федоров оформил регистрацию имени Oxxxymiron в качестве бренда. Теперь музыкант, уехавший из России и критиковавший специальную военную операцию, сможет выпускать свой личный мерч, компакт-диски, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, проводить мастер-классы и даже создавать фильмы и прочий медиаконтент.

Сообщается, что исключительные права на бренд будут закреплены за Федоровым на срок до 2034 года.

Ранее стало известно, что рэпера Оксимирона обвинили в педофилии и изнасиловании несовершеннолетних фанаток. Расследование опубликовала в своем подкасте журналистка Анастасия Красильникова.