Определены продукты с неожиданно высоким уровнем пестицидов

EFSA: В сладком перце, малине и меде зафиксировали высокий уровень пестицидов

Некоторые повседневные продукты, включая специи, бобы и мед, оказались загрязнены опасными пестицидами, включая запрещенные в Европе вещества. Это следует из масштабного отчета Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, в рамках которого проанализировали более 130 тысяч образцов импортной продукции.

Особое беспокойство вызывают подсолнечное масло, малина, клубника, сладкий перец и сушеные пряности — в этих категориях зафиксированы наиболее серьезные превышения допустимых уровней. В отдельных случаях содержание вредных соединений превышало норму в десятки и даже тысячи раз. Например, хлормеквата в семенах подсолнечника было в 5500 раз больше, чем разрешено.

Хотя в целом 96 процентов образцов не нарушали нормативы, среди продукции, ввезенной из-за пределов ЕС (из Турции, Египта и Индии), уровень нарушений оказался в шесть раз выше, чем у товаров европейского происхождения. Наиболее часто встречались фунгицид имазалил, регулятор роста хлормекват и инсектицид флюдоксонил. Эксперты подчеркивают необходимость ужесточения контроля за импортом и повышения осведомленности потребителей о потенциальных рисках.

В марте 2025 года ученые доказали, что пестициды могут значительно повышать риск развития рака у детей. Оказалось, что особенно опасным является одновременное воздействие нескольких химикатов — оно увеличивает вероятность лейкемии и опухолей мозга на десятки процентов.