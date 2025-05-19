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11:47, 19 мая 2025Силовые структуры

Появилось первое видео с места падения гимнастки в российском цирке

СК показал видео с места гибели гимнастки в цирке Магнитогорска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Начато расследование после падения акробатки с «Колеса смелости» в российском цирке

Следователи проводят осмотр места происшествия в цирке Магнитогорска, где 22-летняя гимнастка сорвалась при выполнении трюка на аппарате «Колесо смелости» и упала с четырехметровой высоты. В управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна работа сотрудников регионального СУ СКР на арене цирка и аппарат, с которого упала гимнастка.

Следователи изъяли необходимую документацию. Они беседуют с очевидцами и ответственными за соблюдение требований охраны труда работников цирка. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

По данным следствия, 17 мая неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда и допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки к выполнению акробатического трюка на высоте четырех метров. Девушка сорвалась и упала. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

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