Начато расследование после падения акробатки с «Колеса смелости» в российском цирке

СК возбудил дело в связи с гибелью гимнастки в цирке Магнитогорска

В России акробатка упала с «колеса смерти» в цирке и не выжила

Начало событий в новости В России акробатка упала с «колеса смерти» в цирке и не выжила

В Магнитогорске следователи возбудили уголовное дело после падения гимнастки с четырехметровой высоты при выполнении трюка на аппарате «Колесо смелости» в местном цирке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Расследование ведется по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Следователи проводят осмотр места происшествия. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видна работа сотрудников регионального СУ СКР на арене цирка и аппарат, с которого упала гимнастка. Следователи изъяли необходимую документацию. Они беседуют с очевидцами и ответственными за соблюдение требований охраны труда работников цирка.

По данным следствия, 17 мая неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда и допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки к выполнению акробатического трюка на высоте четырех метров. Девушка сорвалась и упала. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.