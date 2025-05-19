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08:38, 19 мая 2025Россия

В России акробатка упала с «колеса смерти» в цирке и не выжила

В Магнитогорске акробатка упала с колеса смерти в цирке и не выжила
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Магнитогорске в цирке 22-летняя акробатка упала с «колеса смерти» и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Цирковые».

По его информации, получившая несовместимые с жизнью травмы жительница Челябинска не являлась сотрудником цирка, но по какой-то причине оказалась на арене, когда труппа готовилась к гастролям в Абхазию. Она упала с конструкции из двух больших вращающихся колес-противовесов, на котором практически невозможно обеспечить страховку, 17 мая.

«Реквизит был установлен в том числе с целью сделать фотофиксацию реквизита для прохождения таможенных процедур на границе Россия-Абхазия», — объяснили на канале.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что девушка, получившая несовместимые с жизнью травмы, в прошлом занималась акробатикой и имела разряд кандидата в мастера спорта.

Ранее в Приангарье пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке. Отец привел ребенка в частный передвижной цирк, чтобы сделать фото с пантерой — во время съемки животное набросилось на мальчика. Впоследствии выяснилось, что агрессивное животное не участвовало ни в каких представлениях и являлось частной собственностью.

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