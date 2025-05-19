Пробежка медведицы и ее детенышей по российской трассе попала на видео

Медведица и два ее детеныша попали на видео под Новой Игирмой

Россияне неожиданно заметили «активную пробежку» медведицы и ее детенышей по трассе. Увиденное они записали на видео, запись публикует местный Telegram-канал «Жел Илим».

На кадрах видно, как звери выходят на асфальтированную дорогу и начинают бежать от машин, как бы припрыгивая. За большой медведицей в этот момент мчались и два ее малыша. Устав, животные медленно сошли с российской трассы. «Вся троица скрылась в тайге», — сказано в сообщении.

По данным источника, зверей заметили под Новой Игирмой. В заключение автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах, так как весной дикие животные нередко выходят к людям.

Ранее около села Армхи произошел медовый спецрейд. Пока хозяева спали, в частный двор без приглашения, но с четкой целью, проник медведь. Он устроил налет на улей и попал на камеры видеонаблюдения.

Также на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Их заснял дальнобойщик в районе Перми. А незадолго до этого на Сахалине беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина, нагло залез к ним и попал на видео.