Профицит внешней торговли России сократился

ЦБ: Профицит торгового баланса РФ снизился в апреле почти на треть — до $9 млрд

Профицит торгового баланса России (отражает соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров) сократился месяц к месяцу почти на треть, составив в апреле 9 миллиардов долларов после 11,8 миллиарда в марте. Это следует из предварительной оценки показателей, опубликованной Центральным банком РФ.

В целом за первые четыре месяца 2025 года стоимость полученного Россией за поставки за рубеж превысила оплату закупленного за границей на 39,2 миллиарда долларов. Год к году объем торгового профицита в январе — апреле сократился на 7,4 миллиарда долларов, с 46,6 миллиарда в 2024-м. Это произошло «за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта», говорится в материалах.

Также отмечается, что месячный профицит баланса внешней торговли РФ снизился за счет сокращения экспорта товаров и роста импорта.

На фоне снижения экспортных доходов страны растет дефицит федерального бюджета. Как прогнозирует Reuters, российские нефтегазовые доходы год к году снизятся в мае на треть до минимальных с июля 2023-го 0,52 триллиона рублей, или примерно 6,5 миллиарда долларов, что связано со снижением цен на нефть и значительным укреплением курса рубля.