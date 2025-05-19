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11:52, 19 мая 2025Экономика

Производство ключевого стройматериала в России заметно упало

«Союзцемент»: Производство цемента в России снизилось на 7,7 % в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарные объемы производства цемента в России сократились на 7,7 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 15,5 миллиона тонн. О заметном снижении выпуска ключевого стройматериала сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевой ассоциации «Союзцемент».

Выпуск за отчетный период не дотянул до объемов потребления, которые за отчетный период снизились на 6,5 процента, до 16,1 миллиона тонн. Таким образом, разница составила 600 тысяч. В качестве главной причины продолжающегося падения производства цемента аналитики назвали ожидаемое снижение динамики в строительной сфере.

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Несмотря на сокращение выпуска на внутреннем рынке, отечественные производители в январе-апреле нарастили поставки этой продукции за рубеж. В январе-апреле экспорт увеличился почти на 10 процентов год к году и составил 319,4 тысячи тонн. В то же время импорт продемонстрировал противоположную динамику, сократившись на 4,1 процента, примерно до 923 тысяч.

Снижение производства и потребления цемента в России фиксируется продолжительный период времени. Самый резкий спад в отрасли, согласно прогнозам аналитиков, произойдет в этом году. Объемы потребления за этом время просядут на 7,5 процента год к году и достигнут отметки в 61,4 миллиона тонн. В 2026-м отрицательная динамика сохранится, ожидается падение еще на 0,5 процента, до 61,2 миллиона. На это повлияют низкие темпы восстановления строительной отрасли после бума, фиксирующегося в предыдущие несколько лет.

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