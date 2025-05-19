Промышленности Украины предрекли развал и стагнацию

Доцент Белхароев: Агропромышленность Украины ждет развал и стагнация

Агропромышленный комплекс (АПК) Украины ждут развал и стагнация. Проблемы для экономики страны предрек доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, отказ Брюсселя продлевать режим беспошлинного ввоза продукции с Украины в Европу лишит страну рынков сбыта. Без возможности продавать товары за рубеж АПК, который функционирует за счет зарубежных финансовых влияний, будет обречен.

«В данном случае необходимо подчеркнуть, что основная часть экспортирующейся сельхозпродукции принадлежит транснациональным корпорациям, базирующимся в США», — подчеркнул Белхароев.

Евросоюз урезает квоты на ввоз мяса птицы, сахара и кукурузы, так как ряд членов жалуются на демпинг со стороны украинских фермеров. Так, из-за украинского импорта столкнулись с проблемами Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия, что привело к запрету на поставки зерна и ужесточению транзитных норм.

Главной причиной введения беспошлинного режима для украинских товаров в 2022 году стало нарушение работы портов из-за боевых действий, что не позволяло вывозить товары на экспорт морем. После того как Киеву удалось возобновить морской экспорт, маршрут через территорию Евросоюза перестал быть незаменимым.

Брюссель отказался продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. Как заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл, объединение сейчас изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы. Киев контролирует 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. «Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — предупредил Орбан.