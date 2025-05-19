Раскрыта неожиданная причина редкого окраса кошек

Current Biology: Из-за утраты участка ДНК у кошек появились рыжие пятна

Японские генетики раскрыли генетическую причину появления рыжих пятен у кошек. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, все дело в делеции — утрате участка ДНК — в Х-сцепленном гене ARHGAP36, которая меняет работу системы пигментообразования.

Оказалось, что эта 5,1-килобазная делеция активирует выработку особого типа пигмента — феомеланина, отвечающего за рыжую окраску, и подавляет синтез темного пигмента эумеланина. Именно эта генетическая особенность вызывает появление чередующихся пятен у трехцветных кошек (калико и черепаховых). Причем окрас распределяется мозаично — из-за случайной инактивации одной из Х-хромосом у самок.

Ученые также выяснили, что ARHGAP36 активен только в рыжих участках шерсти и регулирует экспрессию множества генов, связанных с меланогенезом. Генетический анализ более 60 кошек подтвердил: наличие делеции строго связано с рыжей окраской и, вероятно, произошло один раз в истории эволюции домашних кошек, а затем распространилось по миру.

Открытие не только объясняет давно известный феномен мозаичной окраски, но и подчеркивает ключевую роль клеток-помощников нейронов — астроцитов — в формировании внешних признаков.

В апреле 2025 года ученые определили происхождение домашних кошек. Оказалось, что они могли появиться благодаря ритуальным жертвоприношениям в Древнем Египте, где для подношений богам массово разводили более ласковых и спокойных животных.