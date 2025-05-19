Россиянам напомнили о риске попасть в тюрьму за конфликт с соседями

РИА Новости: Конфликт с соседями грозит тюремным сроком при клевете

В некоторых случаях конфликт с соседями может грозить уголовной ответственностью. О риске оказаться в тюрьме из-за ссоры с другими жильцами рассказали юристы «РИА Новости».

Так, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека, чревато сроком лишения свободы до пяти лет. Угрозы во время конфликта также могут привести к уголовной ответственности, если у соседа есть реальный повод опасаться за свое здоровье. За нанесение побоев можно получить срок до двух лет, а за порчу имущества — до пяти лет.

Некоторые жильцы устанавливают на входную дверь камеру, чтобы вычислить соседа, который портит имущество, однако это не всегда считается законным. Снимать можно только общие зоны, если же в объектив попадает дверь, окно или внутренняя часть чужой квартиры, это может быть признано нарушением частной жизни. Такой проступок карается лишением свободы до двух лет, а при публикации материалов — до пяти лет.

Ранее жильцы дома в Москве пожаловались на замусоренный соседями лифт. Жители столицы поделились фото, на которых можно увидеть кухонную утварь, пластиковые пакеты и бутылку, разбросанные на полу в лифте.