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10:39, 19 мая 2025Экономика

Россиянам напомнили о риске попасть в тюрьму за конфликт с соседями

РИА Новости: Конфликт с соседями грозит тюремным сроком при клевете
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В некоторых случаях конфликт с соседями может грозить уголовной ответственностью. О риске оказаться в тюрьме из-за ссоры с другими жильцами рассказали юристы «РИА Новости».

Так, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека, чревато сроком лишения свободы до пяти лет. Угрозы во время конфликта также могут привести к уголовной ответственности, если у соседа есть реальный повод опасаться за свое здоровье. За нанесение побоев можно получить срок до двух лет, а за порчу имущества — до пяти лет.

Некоторые жильцы устанавливают на входную дверь камеру, чтобы вычислить соседа, который портит имущество, однако это не всегда считается законным. Снимать можно только общие зоны, если же в объектив попадает дверь, окно или внутренняя часть чужой квартиры, это может быть признано нарушением частной жизни. Такой проступок карается лишением свободы до двух лет, а при публикации материалов — до пяти лет.

Ранее жильцы дома в Москве пожаловались на замусоренный соседями лифт. Жители столицы поделились фото, на которых можно увидеть кухонную утварь, пластиковые пакеты и бутылку, разбросанные на полу в лифте.

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