Россиянам придется обходиться без европейского хамона

Данкверт: Допуск животноводческой продукции ЕС в РФ зависит от ситуации с ящуром

Россиянам пока придется и дальше обходиться без колбас, ветчины, хамона и сыров из Европы, следует из интервью главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «Известиям». По его словам, сроки снятия введенного в январе запрета на ввоз из ЕС животноводческой продукции будут зависеть от развития ситуации с заболеванием ящуром в этих странах.

Чиновник отметил, что меры в превентивном порядке были приняты в середине зимы, а в марте ящур в Евросоюзе «действительно начал распространяться». Он указал, что в российском ведомстве анализируют в том числе меры для борьбы с болезнью, которые принимаются в Европе. Например, там считают достаточной трехкилометровой зоны отчуждения, а в РФ видят необходимость десятикилометровой с дополнением буферной зоной в 100 километров.

«Мы же не просто так приняли меры защиты. При этом определенные виды продукции после инспектирования и по показателю термической обработки свыше 72 градусов к ввозу разрешаем. Например, те же корма для домашних животных. Есть обработка — ввозите, нет — значит нет», — объяснил Данкверт.

Германия уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о первой за 37 лет вспышке ящура в стране 9 января. Заболевание нашли на ферме, где содержали водяных буйволов. В результате вокруг эпицентра были введены карантинные меры, ряд стран приняли временные ограничения в отношении немецкой продукции, а внутри ЕС ужесточили контроль на границах. Россиян на этом фоне предупредили, что запрет на ввоз мясной продукции и сыров касается в том числе туристов, а присланные из Европы посылки с животноводческой продукцией будут отправляться обратно.